YHT kazası davası ertelendi
Başkent'te 13 Aralık 2018 tarihinde YHT ile kılavuz trenin çarpışması sonucu 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili dava, beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine 7 Şubat 2023'e ertelendi.
Ankara’da 13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz durağına girişi sırasında kılavuz trenle çarpmıştı.
Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YHT kazasıyla ilgili yaptığı soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava, beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi üzerine 7 Şubat 2023 tarihine ertelendi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'