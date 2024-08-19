Kadın dernekleri uyarıyor: ‘Ölümler aydınlatılmalı’

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Şüpheli kadın ölümleri her geçen yıl artıyor. 2020’nin ilk yedi ayında 100 kadın şüpheli şekilde ölü bulunurken, 2024’ün ilk 7 ayında ise 140 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından sonra ölümlerin artması dikkat çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun ilk yedi aylık verilerine göre 2020’de 100, 2021’de 111, 2022’de 142, 2023’te 137 ve bu yıl 140 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

AÇIĞA ÇIKARILMALI

Gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan avukat Çağla Gül Bulut, “Verilerde de artış gözlemleniyor ve İstanbul Sözleşmesi’nin çıkılmasıyla da cinayetlerin arttığı aşikâr” dedi. Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Politika üretmek yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı. Kazanımların üstüne koymak yerine haklar bırakıldı. Bu da erkeklere güç ve cesaret verdi. Ne yazık ki adalete güven de azaldı.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması için çağrıda bulundu. Platform şu ifadelere yer verdi:

“Ölümler derhal aydınlatılmalıdır. İntihar, kaza veya doğal ölüm gibi gösterilen ölümlerde pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış var. Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldüklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.”