Bağcılar'da kadın cinayeti: Eşini katletti, kendini ihbar etti
İstanbul Bağcılar'da, eşi İ.Ç. tarafından bıçaklanan K.Ç. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra polisi arayan İ.Ç. gözaltına alındı.
Olay, Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Evde bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede adrese geldi. Kapıyı İ.Ç. açarken, yerde yaralı yatan kadın için ambulans istendi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarı kendinin yaptığını belirten ve olayı anlatan İ.Ç. gözaltına alınırken, yaralı K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli İ.Ç. ise verdiği ilk ifadede, ihbarı kendisinin verdiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli "Kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.
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