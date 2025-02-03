Kadın dernekleri, Yargıtay’ın gerekçesine sert bir dille tepki gösterdi: ‘Katillere açık çek’

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Avcı, Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Mahkeme Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sonra da bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıla düşürdü. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay’ın kararı bozarak Pınar Gültekin’i canlı olarak yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiğine karar verdiğini açıkladı.

Epözdemir sosyal medya üzerinden, “Bir kimseyi diri diri yakmak canavarca hisle öldürme değilse, hangi durumda bu nitelikli hal uygulanabilecektir” diye sordu. Karara tepki gösteren kadın dernekleri, Cumhuriyet’e konuştu.

‘TARİF ETSİNLER’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Yargı aslında bu kararlarıyla ‘yaparsanız suçunuzu affederiz’ bakış açısını yansıtıyor. Biz Yargıtay’ın verdiği bu kararı, Türkiye’deki kadın erkek eşitliğini söyleyen anayasaya aykırı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu, insan vicdanına, kamu vicdanına aykırı olduğunu bağırmak istiyoruz. Bu katillere açık bir çektir. Yargıtay’da bu kararı alan hâkim arkadaşların canavarca hissin ne olduğunu canavarca hissi tarif ederken nasıl bir öldürülme şekli olması gerekir de tarif etmelerini istiyoruz” dedi.

TEHLİKELİ KARAR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Şirin Yalıncakoğlu ise “Hiçbir kurum ve kuruluş hiçbir kadının yaşamı üzerinde böyle bir tahakküm oluşturamaz. Erkekler kadınları her gün öldürürken onların sırtını sıvazlayacak kararlar verilemez. Bu çok tehlikeli bir karardır. Bundan bir an önce dönülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de sosyal medya üzerinden, “Cezasızlık zaten bir kural haline gelmişken failin arkasında güçlü bağlantılar olduğunda yargının nasıl devreye girdiğini bir kez daha görüyoruz. Kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.