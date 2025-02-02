Yargıtay'ın 'Pınar Gültekin' kararına sert tepki: Düzen canavarlaştıkça, canavarlık ‘normalleştiriliyor', itirazımız var!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:46

Güncelleme: 02.02.2025 - 20:46

Yargıtay, vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı için “canlı canlı yakılarak öldürme canavarca hisle değildir” diyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis kararını bozdu.

Yargıtay'ın söz konusu kararına Kadın Dayanışma Komiteleri'nden sert tepki geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzen canavarlaştıkça, canavarlık ‘normalleştiriliyor’. İtirazımız var!

Pınar Gültekin’i canice öldüren katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozularak haksız tahrik indirimi istenmesi bir kez daha adaletsiz bir düzende yaşadığımızı ispatladı.

Hiçbir ceza öfkemizi dindirmez ve içimizi soğutmazken mahkemedeki iyi hal indirimlerinin üzerine bir de verilen kararların bozulması riski eklendi.

Bu çivisi çıkmış adalet sistemine itirazımız var! Kadınları değil katilleri koruyan düzeni yerle bir etmek boynumuzun borcudur. Tüm kadınları yaşamak için mücadele etmeye çağırıyoruz."