Yargıtay kararı sanık lehine bozdu: Pınar Gültekin’in babasından sert tepki!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:06

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:06

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerdeki varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Avcı, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gültekin ailesinin itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verildi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin'in evli olan Avcı ile aralarındaki ilişkiyi eşine ve çevresine söyleye dair şantajda bulunarak sanıktan giderek artan talepleriyle menfaat elde ettiği dikkate alınarak Avcı hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanmamasını da hukuka aykırı buldu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi oy çokluğuyla Sanık Cemal Metin Avcı hakkında maktul Pınar Gültekin'e yönelik 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan kurulan hükmü bozdu. Daire, sanık hakkında niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtilerek, dosyayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi.

“BİR İNSAN DAHA NASIL ÖLSÜN?”

Verilen bozma kararına tepki gösteren Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, "5'inci yıla giriyoruz neredeyse, mahkememiz devam ediyordu. Maalesef dün akşam çok kötü bir haber aldık, Yargıtay’da 3'e 2 oy ile kararı bozmuşlar. Mertcan Avcı’nın cezası onaylanmış 4 yıl, ama maalesef caninin, cinayeti işleyen kişinin cezasını bozmuşlar. Niyetleri belli. Muğla mahkemesinde böyleydi bizi yargılayan 23 yıl ceza veren mahkemede aynısını yaptı. Ama şerefli hakimler bitmemiş. İzmir’de gereken cevabı verdiler. Gereken cezayı da verdiler Yargıtay bunu bozdu. Biz sonuna kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Böyle olmaması lazım. Bir insan daha nasıl ölsün? Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Yargıtay, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapmış. Biz bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz. Adli Tıp raporu kararı var. 11 profesörün imzası var bu kararda. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl? Artık bizim hiçbir güvencemiz kalmadı. Trafikte bile güvencemiz kalmadı. Eğer bu ceza böyleyse, yarın öbür gün trafikte her an için herkes öldürülebilir. Sanki benim kızım dün akşam gözümün önünde varilde diri diri yakıldı. Bu gerçekten çok zorumuza gidiyor. Ama yapacak bir şey yok. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Evlat acısını çeken bütün insanlar beni anlar diye düşünüyorum çünkü benim yüreğim yandı. Bizim ailemiz bitti. Böyle bir karara nasıl vicdanları el verdi? Ben Yargıtay’a sesleniyorum, nasıl böyle bir karar verebilirsiniz? Garabet bir karar bu. Kararı tanımıyorum" dedi.