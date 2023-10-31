Kadın doktora saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 20:17

Güncelleme: 31.10.2023 - 20:17

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakını T.E. (30), ile tartışmaya başladı.

Tartışmada sinirlenen şüpheli, Uzm. Dr. Alkış'ı darbetti. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan Dr. Nihan Alkış, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından, Beyin Cerrahi Servisi’nde tedaviye alındı.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, saldırıyı protesto için bugün iş bırakma eylemi başlattı.

Bursa'da Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış'ı (40) darbederek yaralayan Tayfun Eserkaya (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinde, "Ben içeri girdim. 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Tam çıktığımda bana hakaret etti. Ben de gururuma yediremedim. Kapıyı sertçe açtığımda arkadaymış, ittirdim ama vurmadım" dediği öğrenilen Eserkaya, çıkarıldığı mahkemece, 'Kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.