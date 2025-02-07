Kadın, eski erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:37

Olay, saat 15.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta meydana geldi.

Afganistan uyruklu R.K.S. isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Türk vatandaşı S.A. ile karşılaştı.

R.K.S. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S., yanındaki bıçakla S.A.’yı yüzünden hafif yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.’ya ambulansta müdahale etti. Daha sonra R.K.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.