Kadın, eski erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!

Bolu'da Afganistan uyruklu R.K.S. (35) isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte yürüdüğü sırada karşılaştığı eski erkek arkadaşı S.A.’yı (53) çıkan tartışma sonucu bıçakla yüzünden hafif yaraladı.

Kadın, eski erkek arkadaşını yüzünden bıçakladı!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:37

Olay, saat 15.00 sıralarında Köroğlu Mahallesi İkmal Sokak’ta meydana geldi.

Afganistan uyruklu R.K.S. isimli kadın, 3 çocuğuyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı Türk vatandaşı S.A. ile karşılaştı.

R.K.S. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S., yanındaki bıçakla S.A.’yı yüzünden hafif yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.A.’ya ambulansta müdahale etti. Daha sonra R.K.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bıçak #yaralama #tartışma

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