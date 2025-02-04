Emlakçı dükkanını basan saldırgan yeğenini ve kardeşini bıçakladı, polise teslim oldu
Aksaray'da bir emlakçıda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bülent A. adındaki bir kişi, kardeşi Mehmet A. ile yeğeni Şevket A.’yı bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçan Bülent A., daha sonra polise teslim oldu.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda Bülent A. ile kardeşi Mehmet A. ve yeğeni Şevket A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Bülent A. bıçağını çekerek kardeşi Mehmet A.'yı kasığından, yeğeni Şevket A.'yı ise karnından bıçakladı.
Baba-oğul kanlar içinde yere yığılırken, Bülent A. olay yerinden kaçtı ancak daha sonra polise giderek teslim oldu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğlu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye sedyeyle götürülürken konuşan Şevket A., “Amcam bıçakladı bizi. Mevzu çekememezlik. Amcam dükkanımızı bastı” diyerek olayı anlattı.
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