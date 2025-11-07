Kadın gardiyana intikam tuzağı... Hükümlü ile sevgilisi tutuklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 11:44:00
DHA
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun rüşvet aldığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturmada, Hülya T.'nin hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak için sevgilisi Enes B. ile yapay zekayla sahte içerikler ürettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Hülya T. ile Enes B. tutuklandı.

Bozkurt Kadın Cezaevi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sosyal medyada, kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi. Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan Hülya T.’nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi.

Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.’nin yapay zeka kullanarak 'rüşvet' görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.

Image

Olayla ilgili 3 Kasım’da Denizli, Aydın ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

