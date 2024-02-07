Kadın hırsızlık çetesi 'Gaco'ya operasyon... Tutuklamalar var!

Mersin polisi, kadın hırsızlık çetesi olarak "Gaco" adıyla bilinen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 10’u kadın 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslere girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerden 8’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:08
Kadın hırsızlık çetesi 'Gaco'ya operasyon... Tutuklamalar var!
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı illerden hırsızlık amaçlı Mersin’e gelen ve ‘‘Gaco’’ diye tabir edilen kadın hırsızlık çetesiyle ilgili çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında şüphelilerin bulunduğu araç belirlendi. Araca operasyon düzenleyen polis, kaçmaya çalışan 2’si erkek 5 şüpheliyi yakaladı.

Grubun diğer kadınlarından 3’ü Akdeniz ilçesinde, 4’ü ise Toroslar ilçesinde hırsızlık amacıyla evlere girmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan 10’u kadın 12 şüpheli ile birlikte kilitli kapıları açmada kullanılan tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Polis yeni hırsızlık olaylarını engellerken, daha önce işlenen ve teşebbüste kalan 6 hırsızlık olayını da aydınlattı. Şüphelilerin evlere girip çıkma anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 12 şüpheliden 1’i erkek, 7’si kadın 8 kişi tutuklandı.


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