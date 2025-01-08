Kadın katili Vedat Adal aranıyor! İstanbul'da eşini öldürüp İzmir'e gitti: 1 kişiyi ağır yaralayıp kaçtı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:23

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:24

100. Yıl Mahallesi 2214. Sokak'ta bulunan 3 katlı binadaki dairede Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal (44) 5 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Tartışma bir süre sonra sona erdi. TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı.

KADIN KURTARILAMADI

O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülnaz Adal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

500 KİLOMETRE YOL KATEDİP İZMİR'E GİTTİ

Silahlı saldırgan, eşi ülnaz Adal'ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti. İzmir'e giden Vedat Adal, İzmir’de de 1 kişiyi silahla ağır yaraladı.

Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı. Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal'ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.

KATİL ARANIYOR

Polis ekipleri ise katili yakalamak için çalışma başlattı.