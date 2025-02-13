Kadın kılığına girerek hırsızlık yaptı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kadın kılığına girerek marketten 15 bin lira çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce başka bir hırsızlık olayına da karıştığı ortaya çıktı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, bir marketten yaklaşık 15 bin lira çalan şüpheli kadın kılığına girerek hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, marketin güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelinin A.Ş. olduğunu belirledi.
A.Ş.’nin kadın kıyafetleri giyerek marketten hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelinin, daha önce Tekel Mahallesi'nde meydana gelen bir başka hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.
Şüphelinin sorgusu devam ederken, emniyet yetkilileri hırsızlık olaylarıyla ilgili daha fazla detayın açığa çıkmasını bekliyor.
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