Kadın kuaföründen 14 yaşındaki çırağına cinsel istismar

Zonguldak’ta kadın kuaförü Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 21:21
Kadın kuaföründen 14 yaşındaki çırağına cinsel istismar
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Zonguldak'ta kadın kuaföründe çırak olarak çalışan14 yaşındaki kız çocuğu, işletmenin sahibi Hasan E.’nin kendisine mesajlar da atarak cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı.

Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde Hasan E.’nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı.

Savcı talimatıyla gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ara eleman ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, yaşanan bu olay nedeniyle Hasan E.’nin yanında beceri eğitimi alan diğer 2 çıraklık öğrencisinin de iş yeriyle olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.


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