Kızına cinsel istismarda bulunan erkeğin cezası belli oldu!

Kızı B.F.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şaban F. adlı erkek, 30 yıl hapse çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:17
Kızına cinsel istismarda bulunan erkeğin cezası belli oldu!
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Kayseri'de yaşayan korkunç olayla ilgili görülen davada ceza açıklandı.

Edinilen bilgiye göre; B.F. (19), annesine babası Şaban F.'nin (49) cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ancak anne kendine inanmadı. Bunun üzerine B.F. evi terk etti. Bir süre sonra B.F., annesine olaya ilişkin ses kaydı dinletti.

Bunun üzerine eşi Şaban F.’den şikâyetçi oldu. 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına istismarda bulunduğu öne sürülen Şaban F. adlı erkek, gözaltına alınıp tutuklandı.

Şaban F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şaban F., "İddia edilen eylemleri ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şaban F.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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