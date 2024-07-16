Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, ara seçimlerin ardından Türkiye’de kadın muhtar sayısının 1680 olduğunu açıkladı.

BAYBURT’TA YOK

Cumhuriyet’e konuşan Kaşıkırık, kadın muhtar verilerini paylaştı. Kaşıkırık, “İtiraz olan yerlerde seçimin yenilemesine gidildi. 2 Haziran’da bir ara seçim yapıldı. Ara seçim sonuçlarına göre Türkiye’deki kadın muhtar sayısı 1680 oldu. Bayburt’ta bu dönem kadın muhtar yok. Şanlıurfa’nın da tarih boyunca hiç kadın muhtarı yoktu. Ancak ilk defa bu dönem seçildi” dedi.

Kaşıkırık sözlerini şu şekilde noktaladı: “İstanbul’da kadın muhtar sayısı çok ciddi oranda artmış. En çok İzmir’de kadın muhtar seçilmiş. Sıralamaya göre İzmir’de 199, İstanbul’da 198, Ankara’da 173 kadın muhtar seçildi. 2024 yerel seçimleri bizim için umut dolu bir seçim oldu. Çünkü dip dalga yerelden geldi.”

