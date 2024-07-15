Muhtarlık seçimi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:26
Muhtarlık seçimi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti
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Samsun'da iddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


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