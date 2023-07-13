Kadın öğrencileri yurttan apar topar attılar: Yurt erkeklere kaldı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

İTÜ Rektörlüğü Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü’nün bu kararı vermesine sebep olarak ise 9 Eylül 2022 tarihli Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan “Kurumlar sadece kız veya sadece erkek öğrenciler barınacak şekilde açılır ve işletilir” madde gerekçe gösterildi.

'GERİCİ MÜDAHALE'

Geçen günlerde de yurt ücretlerine zam yapan üniversitenin ardından bu kararı alması ise öğrenciler tarafından tepkilere sebep oldu. Öğrenciler hafta başında basın açıklaması yaparak “Bu açıkça siyasi, gerici bir müdahaledir. Asırlardır çağdaş olduğunu idda eden İTÜ’de, çağdaşlıkla alakası olmayan, haremselamlık zihniyetinin ürünü olan bir karar alınamaz” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Asırlardır çağdaş olduğunu iddia eden İTÜ bir süredir yandaş ve biz bunu kabul etmiyoruz. Kazanılmış hakkımız olan Gümüşsuyu’nda konaklama hakkımızı bütün kızlar olarak geri istiyoruz” dedi.

Üniversitenin aldığı kararı elektronik posta yoluyla öğrendiklerini ifade eden endüstriyel tasarım bölümü öğrencisi Dilara Sinem Güneyarslan ise tüm öğrenciler olarak çok mağdur olduklarını dile getirdi. Güneyarslan, “Türkiye’deki sayılı karma yurtlardan biriydi. Bu kararlar küçük küçük adımlarla başlar sonra da büyür gider. Hiç düşünülmeden verilen kararların sonuçları bizi çok daha kötü etkiliyor. Biz tüm arkadaşlarımızla aynı yurtta kalarak birçok ödev ve sorumlulukları kolektif bir şekilde halledebiliyorduk. Şimdi böyle bir durum da olmayacak. Türkiye’de öğrenciler olarak hiçbir şekilde hakkımızı arayamıyoruz” dedi.