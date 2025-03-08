Kadın örgütlerinden, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çağrısı: Dayanışmayla güçlüyüz

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 07:53

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre geçen yıldan bu yıla Türkiye’de en az 411 kadın katledildi. İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 20 Mart 2021 tarihinde feshedilmesinin ardından bu yana ise en az 1293 kadın öldürüldü. Dünya kadınlar gününde “Dayanışmayla güçlüyüz” mesajı veren kadın örgütleri tabloyu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcilerinden Zülal Buruşoğlu, “2024 yılı tarihimizdeki en yüksek kadın cinayeti verisini kaydettiğimiz yıl oldu. Bu tabloda siyasi iktidar tersine 2025 yılını ‘aile yılı’ ilan etti. Korumaya çalıştıkları aileler kadınları yok ediyor” dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey iktidarın “aile yılı” ifadelerini eleştirdi. Tozbey, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘aile yılı’ programına bakıyorsunuz, içinde kadına yönelik şiddete dair tek bir önlem bile yok. Bu yıl da meydanlarda, her yerde hep birlikte olacağız. Çünkü biz dayanışmayla güçlüyüz ve örgütlü olduğumuzda her şeyi değiştirebiliriz” diye konuştu.

‘CEZASIZLIK SON BULSUN’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de kadınların özgür, eşit ve laik bir yaşam için İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin yeniden uygulanmaya başlanması ve şiddete karşı etkin korumanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. “Cinsel yönelimi ne olursa olsun kişilere insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri için insan haklarına saygı duyulması gerekmektedir” ifadelerini kullanan Güllü, cezasızlığa son verilmesini istedi.

Kadınların kazanılmış haklarının geriye çekilmeye çalışıldığını vurgulayan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan ise “Kadın cinayetlerinin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıştan sonra arttığını görmek bile bu yasa ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Kadınlar kendi insan haklarınız için örgütlenin” değerlendirmesini yaptı. Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, “Kadınların kamusal alandaki varlığını zorlaştıran uygulamalar, Cumhuriyetle birlikte kazanılmış hakları tehdit etmektedir. Kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu açıklamasında, “Kadınların tarihi mücadelesinin boynunu, bugünün örgütlü kötülük ve eşitlik düşmanlığı karşısında eğdirmedik. Şimdi dayanışma zamanı” ifadelerine yer verdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün saat 12.00’de Kadıköy’deki Süreyya Operası’nın önünde toplanarak iskele meydanına yürüyecek. Feminist gece yürüyüşünün ise İstanbul’da saat 19.30’da Taksim’de, Ankara’da saat 19.30’da Yüksel Caddesi’nde, İzmir’de 19.30’da Alsancak Eski Leman Kültür Merkezi önünde başlayacağı duyuruldu.