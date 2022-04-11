Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu
İstanbul Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran Utku Karataş'a trafikte drift yaptığı için 11 bin 114 lira para cezası verildi. Ayrıca Karataş'ın ehliyetine 60 gün el konuldu.
Maltepe'de cumartesi günü, Utku Karataş trafik tartışmasına girdiği, yanında bebeği de olan kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırmış ve gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest kalan Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde drift yaptığı ve TEM Otoyolunda makas attığı görüntüler ortaya çıkınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücü belgesine 60 gün süreliğine el konulan Utku Karataş'a, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift' içerikli 67/1-D maddesinden 9 bin 125 lira, 'Makas Atmak' içerikli 46/2-G maddesinden bin 823 lira ve 'Yakın takip' içerikli 56/1-C maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 11 bin 144 lira idari para cezası verildi.
Ayrıca Karataş hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' içerikli TCK 179/2 maddesi gereğince adli işlem de başlatıldı.
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