İçinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü gözaltına alındı

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Maltepe'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 09:10

Trafikte yaşanan kavga saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi.

Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı  otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi.

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