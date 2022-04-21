Kadın turiste saldıran taksici için karar verildi

Ataşehir'de Fas uyruklu kadın müşterisine şiddet uygulayan taksicinin belgesi iptal edildi.

AA
21 Nisan 2022 Perşembe, 15:27
Kadın turiste saldıran taksici için karar verildi
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İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisine şiddet uygulayan sürücünün taksi kullanma belgesi süresiz iptal edildi.

Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan 34 TAR 79 plakalı aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.


Ataşehir taksici taksi

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