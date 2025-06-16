Kadın yatak odasında ölü bulundu: Eşinden haber alınamıyor

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi D Blok 4’üncü katta oturan Sibel Güneş adlı kadından Kayseri’de bulunan kızı ve özel gereksinimli okulunda okuyan oğlunun öğretmenleri haber alamayınca, durum 112’ye bildirildi.

Olay yerine gelen polisler okuldaki oğlunun yanına giderek, evin anahtarını aldı. Özel gereksinimli çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında Sibel Güneş'in cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TELEFONLARI KAPALI: ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sibel Güneş’in eşi İbrahim Güneş’i cep telefonundan arayan polis ekipleri şahsın telefonu kapalı olduğundan onu da arama çalışmalarına başladı. Şahsın bugün saat 14.30’da evden ayrıldığı, araçla Bilecik’in Osmaneli ilçesinden Bursa’nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Bilecik’ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.