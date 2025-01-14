Kadın yolcuları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi
İstanbul'da kadın müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden taksici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da aracına aldığı kadın yolcuları bayıltarak taciz eden ve o görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksici, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığını tespit etti. Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.’nin boşanma aşamasında olduğunu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiği belirlenmişti.
Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.
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