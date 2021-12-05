Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı

05 Aralık 2021 Pazar, 14:02

Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan taksi sürücüsü D.P, aracındaki kadın yolcuyla tartışmaya başladı.

Araçtan inen taksici ile kadın yolcu arasındaki tartışma devam etti. Tartışma esnasında sürücünün ittiği kadın yolcuya, caddeden geçen otobüs çarptı. Olayda kadın yolcu hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, tartışma anının başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini belirledi.

İncelenen görüntülerde taksinin plakasını ve sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, D.P'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan D.P, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.