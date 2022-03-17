Kadına şiddetin faturasını artıracak teklik TBMM'de

17 Mart 2022 Perşembe, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önceden “kısmi” olarak açıkladığı Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlıkta Şiddetle Mücadele Yasa Teklifi, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Teklife göre, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde tartışmalara neden olan “takdir indirimi” sadece “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığı gösteren davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerinde” göz önünde bulundurulacak. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları da takdir indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. “Takdir indirimi” uygulanması halinde ise verilen kararın gerekçesi mutlaka açıklanacak.

CEZALAR ARTIYOR

Teklifle, kadına karşı işlenen suçlarda verilen cezalar da yeniden düzenleniyor. Buna göre “kasten öldürme” suçu müebbet hapis cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, “kasten yaralama” suçunun alt sınırı dört aydan altı ay hapis cezasına, “tehdit” suçunun alt sınırı altı aydan dokuz ay hapis cezasına, “işkence” cezasının alt sınırı üç yıldan beş yıl hapis cezasına, “eziyet” suçunun cezasının alt sınırı da iki yıldan iki buçuk yıl hapis cezasına çıkarılıyor. Ayrıca kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde ise verilecek cezanın 1/6 oranına kadar artırılması da öngörülüyor. Öte yandan “ısrarlı takip” de “müstakil suç” kabul edilecek. Bu tür suçun temel cezası da altı aydan iki yıla kadar hapis olacak.