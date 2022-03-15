Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer (26), 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

DHA
15 Mart 2022 Salı, 13:27
Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti
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Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti.

Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu. 




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