Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi teklifinin görüşmelerinde ‘Kürdistan’ tartışması
TBMM Sağlık Komisyonu’nda kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında AKP ve HDP milletvekilleri arasında ‘Kürdistan’ tartışması çıktı.
Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Komisyonda AKP ve HDP milletvekilleri arasında ‘Kürdistan’ gerginliği yaşandı.
Komisyon üyesi ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü şunları söyledi:
- Kadınlara yönelik kolluk eliyle gerçekleştirilen ve cezasızlıkla sonuçlanan sadece işkence suçu değil, aslında daha kötü muamele, kasten ve hatta yaşam hakkı ihlalleri dahi gerek cezaevlerinde gerekse de toplumsal yaşam içerisinde kolluk güçleri tarafından, özellikle de Kürdistan’da yoğun işlenen suçlardır ve bu suçlara karşı herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.
Bunun üzerine AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Kürdistan diye bir şeyi kullanamazsınız” sözleriyle itiraz etti. Daha sonra milletvekilleri arasında şu diyalog yaşandı:
- Pekgözegü: Kürdistan bir coğrafya adıdır, gayet de güzel kullanıyorum.
- HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik: Kullanır kullanır, bal gibi de kullanır Sayın Tamer.
- AKP’li İsmail Tamer: Tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum.
- Pekgözegü: Gidin kendi Cumhurbaşkanınıza bakın, o da kullanıyor…Sen kim oluyorsun ki? Bana neyi yapacağımı, neyi yapamayacağımı diyemezsin.”
Tartışma Komisyon Başkanı, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın müdahalesiyle sona erdi.
İlgili Haberler
- Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı
- Papa’nın Sürpriz Irak Ziyareti ve “Büyük Kürdistan” Haritası - Daver DARENDE
- Akar'dan Kürdistan bayrağı önünde fotoğraf: "Bu fotoğrafı bir muhalefet lideri verse hainlikle suçlanır, linç edilirdi"
Video Haberler
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
En Çok Okunan Haberler
- Hurmalar, tezgahlardaki yerini aldı
- 'Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın'
- Her 10 kişiden biri 5 fincandan fazla kahve tüketiyor
- 'Mükemmelliyetçilik birçok sorunun temel tetikleyicisi'
- Teknoloji kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?
- Flaubert 200 yaşında!
- 90’lar neyin altın çağıydı?
- 'Akılsız' cep telefonlarının dönüşü
- Cam sergisi Billur, Nevmekan Selimiye'de açıldı
- Şükran Soner’den ‘Göçün Göbeğinde’