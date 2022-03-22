Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi teklifinin görüşmelerinde ‘Kürdistan’ tartışması

22 Mart 2022 Salı, 23:41

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Komisyonda AKP ve HDP milletvekilleri arasında ‘Kürdistan’ gerginliği yaşandı.

Komisyon üyesi ve HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü şunları söyledi:

Kadınlara yönelik kolluk eliyle gerçekleştirilen ve cezasızlıkla sonuçlanan sadece işkence suçu değil, aslında daha kötü muamele, kasten ve hatta yaşam hakkı ihlalleri dahi gerek cezaevlerinde gerekse de toplumsal yaşam içerisinde kolluk güçleri tarafından, özellikle de Kürdistan’da yoğun işlenen suçlardır ve bu suçlara karşı herhangi bir yaptırım uygulanmıyor.

Bunun üzerine AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Kürdistan diye bir şeyi kullanamazsınız” sözleriyle itiraz etti. Daha sonra milletvekilleri arasında şu diyalog yaşandı:

Pekgözegü: Kürdistan bir coğrafya adıdır, gayet de güzel kullanıyorum.





Kürdistan bir coğrafya adıdır, gayet de güzel kullanıyorum. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik : Kullanır kullanır, bal gibi de kullanır Sayın Tamer.





: Kullanır kullanır, bal gibi de kullanır Sayın Tamer. AKP’li İsmail Tamer : Tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum.





: Tutanaklardan çıkarılmasını istiyorum. Pekgözegü: Gidin kendi Cumhurbaşkanınıza bakın, o da kullanıyor…Sen kim oluyorsun ki? Bana neyi yapacağımı, neyi yapamayacağımı diyemezsin.”

Tartışma Komisyon Başkanı, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın müdahalesiyle sona erdi.