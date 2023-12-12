Kadını sokak ortasında öldürmüştü: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:24

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:24

Esenler’de 5 Mayıs 2022 tarihinde sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Asiyenur Atalay’ı silahla başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ümit Karakoyun ile tutuksuz sanık Mesut Gezer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Asiyenur Atalay’ın ailesi de katıldı.

“BEN TOPRAĞA SARILIYORUM”

Duruşmada beyanda bulunan Asiyenur Atalay’ın kardeşi Selen Atalay, dün annesinin doğum günü olduğunu belirterek, "Kardeşim ile anneme hediye alırdık ama o yok. Eksikliğini her geçen gün hissediyoruz. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Maktulün annesi Rahşan Atalay ise, "Sanık Mesut Gezer kızı olduğunu söylüyor. Benim de kızım vardı. O kızına sarılıyor ben toprağa sarılıyorum" şeklinde konuştu.

“YÜZÜME TÜKÜRDÜ”

Söz verilen tutuklu sanık Ümit Karakoyun pişman olduğunu söyleyerek, "Asiye yüzüme tükürdü. Ben önceden silahı Asiye’nin çantasına koymuştum. Mesut bana silahı vermeseydi ve Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı" dedi. Tutuksuz sanık Mesut Gezer ise, olayla hiçbir alakasının olmadığını ve silah vermediğini söyledi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Ümit Karakoyun’un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada indirim uygulamadı. Sanık Mesut Gezer’in ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, hükümle birlikte tutuklu olmayan sanığın tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan, sanıkların "ruhsatsız silah kullanma, bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ile bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Rahşan Atalay, "Müebbet hapis cezası kararı verildi ama biz ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Devam edeceğiz, kızımın hakkını savunacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (26), cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri sanığı silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalamıştı. Sanık Ümit Karakoyun hakkında ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise ’kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.