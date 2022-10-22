Kadının ölümüne neden olmuştu: Ehliyetsiz çıktı
Konya'da, yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74), otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Burcu Çakıoğlu’nun (36) ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Tutuklanan Çakığolu’nun ifadesinde, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım" dediği belirtildi.
Korkunç kaza, perşembe günü saat 10.00 sıralarında, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun (36) kontrolünü yitirdiği 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarında evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanılmazer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından sürücü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Çakıoğlu’nun polise verdiği ilk ifadede, "Kadını gördüm, çarpmamak için direksiyonu kırdım” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Çakıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaşamını yitiren Hacer Mukaddes Yanılmazer ise Ana Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e daha sonra da bir evin giriş kapısına çarparak durabildiği görüldü.
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