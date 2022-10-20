Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için nasıl randevu alınır, gerekli belgeler nelerdir?

20 Ekim 2022 Perşembe, 18:23

Türkiye’nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre değişti.

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Açıklamada, "Ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır" denildi

EHLİYET YENİLEME İÇİN NASIL RANDEVU ALINIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

-Kimlik Belgesi

-Sürücü Sertifikası

-Öğrenim Belgesi,

-Sürücü Sağlık Raporu,

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücreti 15 TL’dir.