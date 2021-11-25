Kadınlar ‘25 Kasım’ için Taksim'de toplandı
Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İstanbul'da şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Polis yürüyüş kortejinin önünü barikat kurarak kapattı. Polis, kadınlara çok sert müdahale etti.
Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul Taksim'de bir araya geldi.
VİDEO: Tuğba Özer
Kadınlar, erkek şiddetinin durdurulması için yurdun dört bir yanında alanlara çıktı. İstanbul’da Taksim Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, bir kez daha ”Birbirimizden ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.
Tünel Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kadın yürüyüş gerçekleştiriyor. Kadınlara, CHP’li ve HDP’li milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda kadın örgütü katılarak destek verdi. İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Öz savunmayı kuşandık, geceleri aydınlatıyoruz”, “Kadınlar isyanda”, “Çilem Doğan isyanımızdır” pankartları taşıyan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlar birlikte, birlikte güçlü” “Kadınlar sokağa özgürleşmeye, erkekler eve yemek yapmaya”, “Dünyayı yerinden oynatacağız” sloganları attı.
Kadınlar, erkeklerin katlettiği kadınların ve cezaevlerindeki kadın siyasetçilerin isimlerini okundu.
Polis barikat kurarak karınların yürüyüşüne engel olurken, kadınların açıklama yapıp dağılmasını istedi. Emniyet görevlileri ve kadınlar arasında süren görüşmelerde kadınlar, açıklamalarında sivri ifadeler kullanmaması yönünde uyarıldı.
Polis yürüyüş kortejinin önünü barikat kurarak kapattı. Yürümek isteyen kadınlara izin verilmiyor. Kadınlar, barikatların önünde “Kadınları değil, cinayeti engelle”, “Aç aç barikatı aç” sloganları attı.
POLİSTEN ÇOK SERT MÜDAHALE
Polis, barikatı aşmaya çalışan kadınlara biber gazı ile müdahale ediyor. Polisin attığı gaz kapsülüyle bir kadın kafasından yaralandı. Basın açıklamasını okumayı reddeden kadınlar, müdahaleye karşı bir açıklama yaptı.
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