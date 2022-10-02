Kadınlar, İranlı Mahsa Amini için Kadıköy'de bir araya geldi
Kadınlar, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini İstanbul'da protesto etti. Eylem boyunca "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganı atan kadınlar, protesto amacıyla başörtüsü yaktı.
İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin gözaltında öldürülmesine yönelik protestolar İstanbul'da devam ediyor.
Kadınlar, bugün de Kadıköy’de bir araya gelerek eylem yaptı.
Eylemde Türkçe, İngilizce ve Farsça "Kadın, yaşam, özgürlük" ve “Özgürlük, özgürlük, özgürlük” sloganları atıldı. İranlı kadınlar, eylem sırasında protesto amaçlı başörtüsü yaktı.
Polisler, bir süre yanan başörtüsünü ayağıyla söndürdü. Eyleme katılan hem Türk hem İranlı çok sayıda erkek de kadınlara destek verdi.
Emniyet güçleri, kadınların toplandığı Kadıköy Rıhtım'da geniş güvenlik önlemleri aldı.
Eylem alanına sığmayan kalabalık, polis bariyerinin ardından sloganlar atmaya devam etti.
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