Şişli ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Şişli'deki Mecidiyeköy ve Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, yapılan değerlendirmenin ardından yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Şişli ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs önlemleri kaldırıldı
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DHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:21

İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda, sabah saatlerinden itibar Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı.

Bölgedeki hareketliliğin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgedeki yolları araç ve yaya trafiğine açtı. 


Etiketler: #1 Mayıs #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #taksim

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