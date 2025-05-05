Şişli güne kadın katliamıyla uyandı: Kaçırmak istediler, direnince öldürdüler!
Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, Elibol tarafından silahla vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.
KATLETTİLER, KAÇTILAR
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YAKALANDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.
"MAALESEF SEYİRCİ KALDIK"
Olay anlarına tanık olan bir kadın, "Biz çığlığa sese çıktık. Feryat ediyordu. Direndi kurtardı kendini arabadan ama kaldırıma döndüğü sırada ateş ettiler. Yere kapaklandı. Art arda ateş etti. Maalesef biz de seyirci kaldık. Anlık oldu. Burası sakindir. Gürültü patırtı olmaz. Evden gördük" dedi.
3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR
Bahar Aksu ve Rüstem Elibol’un ile 2019 yılında evlendikleri, 2022 yılında boşandıkları öğrenildi. Çiftin çocuklarının olmadığı, 2020 yılında Bahar Aksu’nun Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’