Şişli güne kadın katliamıyla uyandı: Kaçırmak istediler, direnince öldürdüler!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:23

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:02

Olay, Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

KATLETTİLER, KAÇTILAR

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakaladı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları olayda kullandıkları araçla birlikte ilçe çıkışında yakaladı. Zanlıların yakalanarak yere yatırıldığı anlar kameraya yansıdı.

"MAALESEF SEYİRCİ KALDIK"

Olay anlarına tanık olan bir kadın, "Biz çığlığa sese çıktık. Feryat ediyordu. Direndi kurtardı kendini arabadan ama kaldırıma döndüğü sırada ateş ettiler. Yere kapaklandı. Art arda ateş etti. Maalesef biz de seyirci kaldık. Anlık oldu. Burası sakindir. Gürültü patırtı olmaz. Evden gördük" dedi.