Kadınlar Kuğulu Park’ta mücadelelerini resmetti

Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:34

Güncelleme: 26.11.2024 - 13:34

Ankara’da Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlik programı 20 Kasım'da kadınların hayatın her alanında var olduğunu vurgulamak için TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen “Futsal Dostluk Maçı” ile başladı.

Çankaya Belediyesi’nin kadın çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve CHP Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları üyelerinin "Şiddete ve Nefrete İnat Yaşasın Hayat" sloganıyla mücadele ettiği maçta sporun birleştirici gücüyle her alanda eşitlik vurgusu yapıldı.

Kuğulu Park’ta da 25 Kasım’da, 6284 olarak bilinen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” isimli yasanın uygulanmasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kadınlar, “Vazgeçmiyoruz” yazılı tuval üzerinde kadın portrelerinden oluşan “6284” rakamlarını boyadı.

6284 sayılı yasanın koruyucu-önleyici tedbirlerle birlikte her yönüyle uygulanması ve samimi bir devlet politikası haline getirilmesi için mücadelelerini resmeden kadınlar, temel insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı süreçlerin yaşama geçirilmesi isteklerini yineledi.

25 Kasım'da düzenlenen son etkinlik ise Çankaya Belediyesi ve Çankaya Kent Konseyi işbirliği ile “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” paneli oldu. Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde eşitlik ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik alınabilecek önlemler konuşuldu.