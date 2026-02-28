Kadınlar Kürecik’ten seslendi: “Bütün kadınları bu emperyalist saldırganlığa karşı mücadeleye çağırıyoruz”

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Malatya’nın Kürecik ilçesinde kadınlarla buluştu. Bölgede bulunan NATO Kürecik Üssü’nün emperyalist müdahalelerde lojistik merkez olarak kullanıldığını belirten Karaca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı barış ve dayanışma çağrısı yaptı.

Kürecik’ten kadınlarla birlikte açıklama yapan Karaca, ABD’nin Ortadoğu’da enerji kaynakları ve bölgesel çıkarları için savaş politikalarını sürdürdüğünü ifade etti. İsrail’in ABD desteğiyle Filistin, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarıyla bölge halklarını tehdit ettiğini söyleyen Karaca, İran’a yönelik son saldırının da yalnızca İran’a değil tüm Ortadoğu halklarına yönelik olduğunu vurguladı.

'SALDIRILAR SADECE İRAN’A DEĞİL BÜTÜN ORTADOĞU HALKLARINADIR'

Karaca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ABD emperyalizmi Ortadoğu’da enerji kaynaklarına sahip olmak ve bölgesel çıkarlarını korumak, İsrail’in de bölgedeki tahakkümünü güçlendirmek için savaş kışkırtıcılığına devam ediyor. Siyonist İsrail ABD desteği ile önce Filistin’e, daha sonra Lübnan ve Suriye’ye saldırılarıyla Ortadoğu’daki halklara gözdağı verdi. Son olarak da nükleer silahları bahane ederek İran’a saldırdı. Bu saldırılar sadece İran’a değil bütün Ortadoğu halklarınadır.”

Türkiye’deki askeri üslerin ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini vurgulayan Karaca, Kürecik halkının doğrudan tehdit altında olduğunu hatırlattı: “ABD-İsrail savaşında Kürecik Üssü İran’ın hedefinde olması nedeniyle Kürecik bölgesinde yaşayan halk da tehlike altında. Emperyalist savaş makinesinin bir parçası olan, halklara kıyım getiren bu üssü bölgemizde istemiyoruz”

Karaca, Türkiye’nin emperyalist saldırganlığın lojistik merkezi haline getirilmesine karşı olduklarını ifade ederek bölge halkını ve kadınları ortak mücadeleye çağırdı. Karaca açıklamasını, “İranlı kadınlara dayanışma duygularımızı iletiyor, bütün kadınları bu emperyalist saldırganlığa karşı mücadeleye çağırıyoruz” sözleriyle tamamladı.