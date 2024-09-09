Kadınlar ‘Narin Güran’ için sokağa çıktı: Polis müdahale etti!

Ankara’da kadınlar Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için protesto düzenledi. Protestoya polis müdahale etti.

Kadınlar ‘Narin Güran’ için sokağa çıktı: Polis müdahale etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:28

Ankara’da kadın sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran için protesto düzenledi. 

Söz konusu protestoya polis müdahale ederken kadınlar ‘Kadınları değil, failleri yargıla!’, ‘AKP elini çocuklardan çek!’ sloganları attı.


Etiketler: #Ankara #Narin Güran #Protesto

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