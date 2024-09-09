Kadınlar ‘Narin Güran’ için sokağa çıktı: Polis müdahale etti!
Ankara’da kadınlar Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran için protesto düzenledi. Protestoya polis müdahale etti.
Ankara’da kadın sivil toplum kuruluşları Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran için protesto düzenledi.
Söz konusu protestoya polis müdahale ederken kadınlar ‘Kadınları değil, failleri yargıla!’, ‘AKP elini çocuklardan çek!’ sloganları attı.
Etiketler: #Ankara #Narin Güran #Protesto
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