Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: 'Konunun bizzat takipçisi olacağım'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:25

Güncelleme: 09.09.2024 - 19:53

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü. Erdoğan toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerliyiz' sloganı atan teğmenler hakkında konuşan Erdoğan, teğmenleri yine hedef alarak, "Ordumuzun disiplinine, insıcamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle çok boyutlu şekilde yürütüyoruz. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için geçerlidir. Dün Savarona yatını ziyaret ettik. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Zamanla aktörler değişse de bu siyaset tarzı maalesef kötü bir muhalefet geleneği olarak varlığını halen sürdürmektedir. Son günlerde bunun tekrar ayyuka çıktığına şahitlik ediyoruz.

Bizim burada söylemeye hicap edeceğimiz hakaretleri üç beş oy uğruna sineye çekenler şimdi çıkmışlar yüzleri kızarmadan ahkam kesiyorlar. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandı iftirası atanlara kol kanat gerenlerin bugün söylediklerinin kıymeti yoktur."

NARİN AÇIKLAMASI: BİZZAT TAKİPÇİSİYİM

Dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında da konuşan Erdoğan sürecin bizzat takipçisi olduğunu belirterek, "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı söndüren ister bölücü çete, ister zehir tacirleri, ister vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

"31 MART SEÇİMLERİNDE SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK"

Ekonomideki gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz vatandaşımızın derdine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın hayatında sebep olan sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. 31 Mart seçimlerinde seçim ekonomisi uygulamadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya imtina gösterdik. Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Son üç ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik iyileşti. Cari açığı hızla düşürdük. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık.

150 miyar dolara ulaşan rezervlerimiz dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor. 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Konut piyasasını da yakından takip ediyoruz. Yeni sosyal konut projeleri geliştiriyoruz.

Geçen yıl uygulamaya başladığımız Orta Vadeli Programı daha da güçlendirdik. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak inşallah yine başaracağız.

"TÜRKİYE ENFLASYONU DÜŞÜREREK BÜYÜYECEK"

İş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarımıza devam edecek, ekonomideki kayıt dışılığı azaltacak adımlar atacağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe rekabet güçlenecek, istikrarlı yüksek büyüme olacaktır. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 1,2 trilyon doları geçtik. Dış ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma bekliyoruz. Biz gücünü genç, dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan ülkeyiz. Büyümenin istihdam oluşturması bu yüzden çok çok önemlidir. 2023'de depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI: "KENDİ MESELELERİNİ ÇÖZEMEYEN..."

Erdoğan ayrıca muhalefeti hedef alarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak. Çok farklı bir lige yükselecektir. Vatandaşlarımızdan daha kendi meselelerini çözemeyen kiyafetsizlere kulak asmamalarını özellikle rica ediyorum. Ben milletimin irfanına her zaman güvendim, güveniyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Dert varsa derman bulacak biziz. Zorlukların üstesinden gelecek olan yine biziz."