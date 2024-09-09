Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:53

Güncelleme: 09.09.2024 - 19:53

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulundu. Küçük Narn'in cenazesi bugün defnedildi.

Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ceylan AVM’de bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Güneydoğu Ekspres’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre, AVM’nin teras katına çıkan şahıs korkuluğun üstüne çıkarak kendini aşağı atma girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan şahıs “Çocukların öldüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum. Çocuklar böyle ölürken biz neden sessiz kalıyoruz?” dediği duyuldu.