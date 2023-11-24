Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel: Cumhuriyet Kadınları Sergisi Goethe-Institut Ankara'da!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 22:43

Güncelleme: 24.11.2023 - 22:43

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Müge Cengizkan ve Ali Cengizkan’ın küratörlüğünde hazırlanan “Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!” adlı sergi, 5 Aralık 2023 – 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da ziyarete açılacak.

Sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına kavuşmalarının 90. yılını onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Sergi, Almanya ve Türkiye'nin kadınlarının, cumhuriyet döneminde bilim, sanat ve siyaset alanlarında öne çıkan üçer temsilcisini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, sergi kapsamında bir panel de düzenlenecek. Panelde Prof. Dr. Feride Acar ve Prof. Dr. Senem Timuroğlu, Türkiye’de kadın haklarının güncel durumu ve Osmanlı’dan günümüze kadın hakları mücadelesinin gelişimi hakkında konuşmalar yapacak.

Sergi, Almanya ve Türkiye'nin erken cumhuriyet dönemlerinde öne çıkan kadın figürlerini bir araya getirerek, kadınların toplumda ve iş yaşamında nasıl öne çıktığını, mücadele ettiğini ve dönemin zorluklarına nasıl meydan okuduğunu ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor. Bu öne çıkan kadınlar arasında arkeolog Halet Çambel, mimar ve restoratör Mualla Eyüboğlu Anhegger, opera-tiyatro sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy, Alman çocuk doktoru Erna Eckstein Schlossmann, bilgisayar uzmanı Marianne Laqueur ve Avusturyalı mimar Margarete Schütte Lihotzky bulunuyor.

Sergi, Goethe-Institut Ankara'da, 5 Aralık 2023 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.