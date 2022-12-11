Kadınlar sokaklarda haykırdı: Tarikat ve cemaatler kapatılsın

Mersin Kadın Platformu, tarikatta yaşanan istismar skandalıyla ilgili eylem yaptı. Eylemde konuşan Elmas Kara, "Tarikat ve cemaatler kapatılsın" dedi.

Abidin Yağmur
11 Aralık 2022 Pazar, 20:48
Kadınlar sokaklarda haykırdı: Tarikat ve cemaatler kapatılsın
Abone Ol google-news

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Mersin’de kadınlar vicdanları sızlatan istismara sessiz kalmadı. Mersin Kadın Platformu üyeleri “Tarikat ve cemaatler kapatılsın. İstismarın aklanmasına, üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz” yazılı bir pankart açarak eylem yaptı.

Mersin Kadın Platformu adına açıklama yapan Elmas Kara, “Biz bu istismarların münferit olmadığını AKP iktidarının tüm kurumları ile çocuk istismarının suç ortağı olduğunu biliyoruz” dedi.

“BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR, KADINLAR GÜVENDE DEĞİL”

Çocukları şiddete ve istismara karşı korumak devletin yükümlülüğünde olduğunu söyleyen Kara, “Bu ülkede çocuk istismarcıları, şiddet failleri devlet tarafından korunuyor. Artık yeter, susmuyoruz. Daha fazla failleri korumanıza, istismarı aklamanıza, çocukların geleceğini karartmanıza izin vermeyeceğiz. Tarikat ve cemaatler kapatılsın” ifadeleri kullanıldı.


Mersin Mersin Kadın Platformu İsmailağa İsmailağa cemaati Hiranur Vakfı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler