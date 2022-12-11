İstismar skandalına tepkiler sürüyor: 'Tarikatlarınız batsın'
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirip cinsel istismara sessiz kalmasının ortaya çıkmasıyla tepkiler arttı. Kadınlar Birlikte Güçlü örgütünden kadınlar bugün, ‘İstismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil’ başlığıyla Kadıköy iskelesinin önünde bir eylem yaptı. Eylemde "Aileyi değil çocukları koru" ve "Tarikatlarınız batsın" sloganları atıldı.
Basın açıklamasını Kadınlar Birlikte Güçlü'den Bilen Könen okudu. Könen şu ifadeleri kullandı:
"Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle “evlendirdiği”, “oyun” diye kandırarak cinsel istismara uğrattığı ortaya çıktı. Evlendirildiği kişiden boşanan ve ailesinden şikayetçi olan kadının adalet arayışıyla birlikte istismarın nasıl sistematikleştiği ve üzerinin örtüldüğü de ifşa oldu aslında"
"HEPİNİZ SUÇLUSUNUZ"
10 çocuktan 4'ünün istismarla büyüdüğünü belirten Könen,"Cinsel istismar münferit değil, istisna değil, pek çok 'sıradan' ailenin temeli. Çok küçük yaştan itibaren dini nikâhlı evliliğin suç olmaktan çıkarılması, hatta adeta teşvik edilmesiyle ailelerin istismar üzerine kurulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Bugün mecliste milletvekiliyim diye oturanlar, o kutsal ailenin 6 yaşındaki çocukların istismarıyla, 14-15 yaşında çocukların hamile kalmasıyla oluşmasını dert etmiyor da, yetişkinlerin cinsel yönelimleriyle, rızaya dayalı birliktelikleriyle uğraşıyor" dedi.
Könen sözlerini şu şekilde noktaladı:
"6 yaşında bir çocuğa yapılana karşı sözde açıklamalar yapan siyasiler, dün bu suçun işlenmesini kolaylaştıran, beraat verilmesini mümkün kılan yasal düzenlemeleri bizim onca uyarımıza rağmen meclisten geçiriyor. Suçlusunuz. Hepiniz suçlusunuz. Ve istismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil"
"SESİMİZ KADINLARA VE ÇOCUKLARA CESARET OLSUN"
Kadınlar Birlikte Güçlü'den Tuğçe Özçelik ise, "Çocukların evlendirilmesini, öldürülmesini, çalıştırılmasını ve istismara uğratılmasını normal bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu gerici tarikatlar var olduğu sürece, bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil. Bizler kadınlar ve çocuklar güvende bir hayat sürene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sesimiz buradan tüm kadın ve çocuklara cesaret olsun" dedi.
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