Kadınlar traktörlerle ev ev gezerek Ekrem İmamoğlu için imza topladı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:10

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:10

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlattığı imza kampanyasına Türkiye’nin dört bir yanından destek yağarken, en dikkat çekici desteklerden biri Kiraz Karaman köyünden geldi.

Köydeki kadınlar, traktörlerle ev ev, kahvehane kahvehane dolaşarak İmamoğlu için imza topladı.

Kadınların bu kararlı ve sembolik dayanışması, kampanyanın simgelerinden biri haline geldi.

KAMPANYADA 10 MİLYON İMZA BARAJI AŞILDI



“Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum” sloganıyla yürütülen kampanyada 10 milyon imza barajı aşıldı.

Bu önemli gelişmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun’da düzenlenen mitingde kamuoyuyla paylaştı. Kampanyanın nihai hedefi ise 30 milyon imzaya ulaşmak olarak belirlendi.

YOZGAT'TA TRAKTÖRLÜ MİTİNG DİKKAT ÇEKTİ



CHP’nin Yozgat’ta düzenlediği mitingde de dikkat çeken bir an yaşandı. Yurttaşların mitinge traktörlerle katılması, kırsalda yükselen sesi ve kararlılığı gözler önüne serdi. CHP’li yöneticiler, “Köylünün sesi artık daha yüksek çıkıyor” yorumunda bulundu.