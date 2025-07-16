Kadınlar, Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayeti için Kadıköy'de yürüdü!

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)’ın valizin içerisinde cansız bedeni bulundu. Tokyaz’ın cansız bedeninin valiz içerisinde taşındığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadıköy'de eylem düzenledi. Tokyaz cinayetine tepki gösteren ve kadın cinayetlerinin sona ermesini isteyen kadınlar Ayvalıtaş Parkı’nda bir araya gelerek Süreyya Operası’na yürüdü.

‘KADINLAR YAŞASIN 6284 UYGULANSIN’

Polis eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte kadınlar; “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Kadınlar ölürken polis neredeydi”, “Hak, hukuk, adalet”, “Ayşe’nin hesabı sorulacak”, “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Kadınlar yaşasın, 6284 uygulansın” sloganları attı.

‘ŞİKAYETLER DİKKATE ALINSAYDI AYŞE ŞU AN HAYATTA OLABİLİRDİ’

İlk basın açıklamasını, Genç Feministler adına Esra Dicle okudu. “Öldürülen kadınlar yalnızca birer sayı değil her biri bir hayatı temsil ediyor” ifadeleriyle sözlerine başlayan Dicle, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayşe de henüz 22 yaşında eğitim için Hatay’dan İstanbul’a gelmiş bir kadındı. Daha önce de Ece Gülün şüpheli ölümünde sorgulandığı ama delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılan eski polis amiri Cemil Koç tarafından İstanbulda tehdit edildi, alıkonuldu, şiddet gördü ve vahşice öldürüldü.

Biz biliyoruz ki bu yaşananlar kadın düşmanı politikaların bir sonucudur. Kadına yönelik şiddet ülkenin her yerine sinmiş durumda. Devlet kadınları korumamakla kalmayıp cezasızlık politikalarıyla şiddetin yayılmasında rol alıyor. ‘Şiddete karşı sıfır tolerans’ diyen devlet, faili korumaya devam ediyor devamında başka kadınlar da öldürülüyor. Bunu yapmaktan vazgeçin. Eğer şikayetler dikkate alınsaydı Ayşe şu an hayatta olabilirdi.”

‘BUNA GÖZ YUMANLAR DA AYNI SUÇA ORTAK OLUR’

Daha sonra söz alan Cumartesi Annesi Hanife Yıldız, “Ayşe hemşirelik okuyordu, son senesiydi. Seneye belki bir hastanede çalışacaktı ve sağlığımız için uğraşacaktı… Bu bir vahşettir. Bu katilliktir. Bu zalimliktir. Buna göz yumanlar da katille birlikte aynı suçu işlemiş olur” dedi.

AYŞE’NİN SIRA ARKADAŞLARI DA EYLEME KATILDI

Ayşe Tokyaz’ın üniversiteden sınıf arkadaşları da eylemde yer aldı. Tokyaz’ın arkadaşları gözleri yaşlı şekilde sırayla yaptıkları açıklamalarda şu ifadelerle duygularını dile getirdi:

“Bugün burada, yüreğimizde derin bir acıyla toplandık. Ayşe Tokyaz artık sadece bir isim değil; susturulmuş kadınların, yarıda kesilmiş hayallerin, yok edilen hayatların simgesi oldu. Ayşe bizim arkadaşımızdı, kız kardeşimizdi, sevdiğimizdi. Onu çok sevdik ve her zaman seveceğiz.

Ayşe’nin suçu neydi? Sadece yaşamak istemesi… Ama biz biliyoruz ki bu ülkede hala kadınlar, en çok sevdikleri tarafından öldürülüyor. Ayşe de sevgi sandığı şiddetin kurbanı oldu. Biz kadınlar öldürülmek istemiyoruz. Ayşe’yi unutmayacağız, unutturmayacağız, adını haykıracağız.”

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KATLEDİLEN SEDEF GÜLER’İN ANNESİ HAYKIRDI: ‘YETER ARTIK’

Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu. Ayşe Tokyaz cinayeti için gerçekleştirilen bu eylemde konuşan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer, şunları söyledi:

“Yeter artık. Benim yavruma yapılan bir başkasına yapılmasın. Artık Ayşeler için, Fatmalar için toplanmayalım. Adalet bir kişi için değil. Çocuklarımız katledilmesin. Artık bizi karanlıktan çıkartın. Adalet yerini bulsun.”

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, yol kenarındaki bir valiz içinde bulundu. Tokyaz'ın darbedilerek öldürüldüğü ve sonrasında valize konularak taşındığı belirlendi.

Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen eski polis memuru C.K. (38) ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelileri tutuklandı.

Cumhuriyet, Tokyaz'ın katili, eski polis memuru C.K. hakkında skandal niteliğinde iddialara ulaştı. Cumhuriyet'e konuşan Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, C.K.’nin eski sevgilisi olan başka bir kadını daha öldürdüğünü öne sürdü.