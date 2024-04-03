Van’da tepki sürüyor: Polislerden yurttaşa öldüresiye şiddet!

Van’da seçimi kazanan DEM Parti’nin adayı Zeydan’ın yerine AKP’nin adayı Aras’a verilmesine karşı tepkiler devam ediyor. Eylemler sırasında yaşlı bir yurttaşın polisler tarafından öldüresiye darbedildiği sosyal medyaya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:04
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Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Aras'ın büyükşehir belediye başkanı olarak ilan edilmesi kararına karşı eylemler devam ediyor.

Kent geneline yayılan eylemlere karşı valilik 15 gün süreyle tüm eylem ve toplantılara yasak getirdi.

Eylemler sırasında yaşlı bir yurttaşın polisler tarafından yere yatırıldıktan sonra ağır şekilde darbedildiğine dair görüntü sosyal medyaya yansıdı. 

Görüntüde vücudun çeşitli yerlerine polislerce art arda copla vurulan yurttaşın ayrıca tekmelendiği görülüyor.


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