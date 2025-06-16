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Kadınlar tuvaletinde skandal: Kabin altından görüntü aldı, 'çektim, siliyorum' dedi

Kadınlar tuvaletinde skandal: Kabin altından görüntü aldı, 'çektim, siliyorum' dedi

16.06.2025 10:37:00
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Haber Merkezi
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Kadınlar tuvaletinde skandal: Kabin altından görüntü aldı, 'çektim, siliyorum' dedi

Kartal’daki bir AVM’nin kadınlar tuvaletinde, kabinlerin altından cep telefonuyla görüntü almaya çalışan bir kişi, bir kadının fark etmesiyle yakalandı. Şüpheli önce inkâr etti, ardından “Çektim, siliyorum” diyerek suçunu itiraf etti.

İstanbul’un Kartal ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan olay, büyük tepkiye yol açtı. Kadınlar tuvaletine giren bir kişi, yan kabinlerin alt boşluğundan cep telefonuyla görüntü almaya çalışırken yakalandı.

KADINLARDAN BİRİ TELEFONU FARK ETTİ

Olay, tuvaletteki kabinlerden birinde bulunan kadının, yan kabinden sarkan telefonu fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumu hemen alışveriş merkezi güvenliğine bildiren kadın, şüphelinin 2 saattir tuvalette olduğunu ve kabinlerin altından video çektiğini söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“ÇEKTİM, SİLİYORUM”

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kabinden çıkarılan şüpheli, ilk etapta görüntü almadığını iddia etti. Ancak kadının ısrarlı tepkisi üzerine şüpheli, “Doğru söylüyorsunuz, çektim, siliyorum” diyerek video çektiğini kabul etti. Görüntülerde, şüphelinin telefonundan bir kaydı silmeye çalıştığı da görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntüleri çeken kişiden şikâyetçi olan kadın, “Kızlar tuvaletinde 2 saattir kabinlerden çıkmıyor, alttan da video çekiyor. Gördüm video çektiğini. Şikâyetçiyim” diyerek durumu yetkililere aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kartal #sapık

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