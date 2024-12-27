Bisikletle yaklaşarak kadını taciz eden sapık tutuklandı!
İzmir’in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen genç kadının arkasından bisikletle gelip, kadını elle taciz eden sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi.
Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.’nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildiği anlar yer aldı.
TUTUKLANDI
Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizci, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tacizci İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Enes'ten 'ısırık ve 'morluk' savunması!
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!