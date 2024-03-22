Sapık sucu hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istendi: Sesleri duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:03

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:03

Dehşet veren olan, İstanbul Bağcılar'da, 24 Mayıs 2023'te 11 yaşındaki M.Y.'nin okul çıkışı eve geç kalması ve ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. İlkokul öğrencisi M.Y. isimli kız çocuğu, olay günü okuldan çıktıktan sonra eve gitmedi. Çocuklarının gidebileceği yerlere bakan aile, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, aileyle birlikte okul çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde M.Y.'nin okul çıkışında Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan Metin Su isimli sucu dükkanının sahibi Metin Şenay'ın minibüsüne bindiği tespit edildi. Polis ekipleri, Metin Şenay'ın iş yerine baskın düzenledi. Polisleri gören Metin Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı. M.Y. kurtarılarak ailesine teslim edilirken, şüpheli Metin Şenay ise 25 Mayıs 2023'te tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 25 Ocak'ta tamamlandı. İddianamede 18 yaşından küçük 4 çocuk mağdur, aileleri ise müşteki olarak yer aldı. Metin Şenay ise şüpheli olarak iddianamede yer aldı.

10 YIL SÜREN KABUS

İddianamede Metin Şenay'ın, birinci mağdur çocuğa karşı ilk eylemini 2011 yılında mağdur henüz 6 yaşındayken gerçekleştirdiği ve cinsel saldırıyı 2021 yılına kadar devam ettirdiği, biri 2009 diğeri ise 2010 doğumlu olan kardeş mağdurlara yönelik eylemini ise 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirdiği ve son olarak da 24-25 Mayıs 2023'te ise 2009 doğumlu M.Y. isimli mağdura karşı cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

DUVARLARI SÜNGERLE KAPLI GİZLİ ODA

İdiamanede Şenay'ın iş yerinde yapılan incelemede dükkanın arka tarafında bölmeler olduğu, M.Y.'nin bulunduğu bölmenin duvarlarının süngerle kaplandığı, ses yalıtımlı bu gizli odada duvarlarda kan izleri ve duvara yapıştırılmış şekilde, "Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma, konuşurken fısıltıyla konuş, sağa sola zarar verme, dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm, çok döverim, gerekirse öldürürüm" şeklinde tehdit içerikli talimatların yazılı olduğu anlatıldı.

O ANLARI KAYDA ALMIŞ

Şüpheli Şenay'ın iş yerinde bulunan ve el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde sanığın bilgisararında klasör şeklinde çok sayıda çocukların kullanıldığı müstehcen videoların olduğu, şüphelinin ayrıca mağdur çocuklara karşı cinsel saldırıda bulunduğu anları da video kaydına aldığı ve bunları bilgisayarında sakladığı tespit edildi.

YAŞADIKLARI KABUSU TEK SEFERDE ANLATAMADILAR

İddianamede mağdur çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadelerine de yer verildi. Mağdur çocuklar, pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıkları dehşet dolu anları bir bir anlattı. Bazı mağdurlar, maruz bırakıldıkları dehşet nediyle ifadelerini tek seferde bitiremeyerek ara vermek zorunda kaldı. Yaşadıkları korkunç istismarı, tehdit edildikleri ve korktukları için ailelerine anlatamadıklarını söyleyen mağdurlar, Metin Şenay'ın 24 Mayıs'ta M.Y.'yi kaçırmasını ve yakalandığını haberlerden öğrendiklerini ifadelerinde anlattılar.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İddianamede şüpheli Metin Şenay'ın son mağdur çocuğa yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği ve üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen Şenay'ın, iş yerinin kapılarını kilitledikten sonra mağduru yalıtımlı odaya götürdüğünü ve kendisine, "Zaten 3-5 sene sonra ilişkiye gireceksin bari şimdiden benimle gir" dediğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUK İSTİSMARINDAN YARGILANMIŞ

Metin Şenay hakkında 2009 yılında su sattığı dükkana gelen bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü, bu kapsamda 28 Nisan 2009 - 8 Mart 2011 tarihleri arasında tutuklu kaldığı ve yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı, ancak Yargıtay'ın 'somut delil bulunmadığı' gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozularak Şenay'ın beraatına karar verildiği de iddianamede yer aldı.

SANIK HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Sanık Metin Şenay’ın 2009-2021 yılları arasında ilk mağdur çocuğa yönelik işlediği "Zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak" sularından toplamda 19 yıl 3 aydan 54 yıl 3 aya kadar, "Zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da 63 yıldan az olmayacak şekilde ceza talep edildi.

İKİ MAĞDUR, EŞİNİN YEĞENLERİYDİ

Metin Şenay’ın, eşinin yeğeni olan iki mağdur çocuğa yönelik 2019-2023 yılları arasında işlediği, “Zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma” ve “Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlarından ayrı ayrı toplamda 52 yıl 4 aydan 159 yıl 2 aya kadar, “Zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan ise 2 kez 63 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Sanık Şenay’ın son mağdur çocuğa karşı 24-25 Mayıs 2023 tarihinde işlediği "Cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve “Müstehcen yayınların üretminde çocukları kullanmak" suçlarından toplam 11 yıldan 31 yıla kadar, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan da 27 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

Şüphelinin ayrıca kamuya karşı işlediği “Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.