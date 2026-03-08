Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadınlar yasaklara karşın Feminist Gece Yürüyüşü için Sıraselviler'de!

8.03.2026 18:04:00
Rengin Temoçin
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da 24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yapıldı. Çağrıların ardından kadınlar, Sıraselviler caddesinde toplanmaya başladı.

Çağrının ardından İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim istasyonunun ve Şişhane istasyonunun ise İstiklal Caddesi çıkışlarının kapatılmasına karar verdi.

Metrolar kapatılırken polisler ise caddelere barikatlar kurarak Taksim meydanını ve meydana çıkan sokakları kapattı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart için eylem ve etkinliklerin bir gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Barosu ise kaymakamlığın yasaklamalarına karşı iptal davası açtı. Kadınlar yasaklara karşın Sıraselviler caddesinde toplanmaya başladı.

Fotoğraflar: Vedat Arık

